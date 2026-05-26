Руководитель Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является для него примером для подражания.

"Я всегда так говорил, что я хочу брать пример с президента Беларуси [за] то, что он сделал для своей страны. У вас есть несколько вещей, которые, я думаю, до конца вы не оцениваете. Политическая стабильность. <…> Вы сумели сохранить все хорошее советское. Мы все уничтожили в Молдове. Вы сохранили и смогли все это развить с учетом новых трендов", - сказал Додон в интервью телеканалу "Первый информационный".

Додон возглавлял Молдавию в период с 2016 по 2020 год. Сегодня фракция ПСРМ насчитывает 17 из 101 депутата парламента. Большинство из 55 депутатов в законодательном органе контролирует прозападная Партия действия и солидарности.