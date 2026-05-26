Глава МИД КНР оценил обстановку в мире

По данным агентства, участники в ходе заседания обсудят меры по укреплению международной системы, базирующейся на центральной роли ООН, а также проанализируют то, как в последние годы соблюдаются цели и принципы Устава организации.

«Мы собрались здесь в то время, когда международная обстановка переживает самые сложные и глубокие изменения со времен окончания Второй мировой войны», — отметил министр.

Напомним, что Ван И неоднократно призывал к совершенствованию работы Совбеза ООН и других структур, относящихся к организации.

Так, в сентябре 2021 года глава ведомства заметил, что пять постоянных членов СБ ООН должны выполнять свои обязанности по поддержанию мира. Он добавил, что для решения международных проблем следует отдавать предпочтение посредническим механизмам, инструментам, направленным на разрешение конфликтов мирным путём.

По его мнению, нужно воздерживаться от использования военной силы без крайней нужды.

В сентябре 2022 года Ван И подчеркнул, что на мировой арене происходят глубокие изменения, следовательно, мировым державам нужно совместно реагировать на общие вызовы, продвигать инициативы о глобальной безопасности, с тем чтобы сделать мировой порядок более справедливым.