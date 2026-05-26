Процедура выхода Молдавии из СНГ запущена

Исполнительный комитет СНГ получил уведомления Молдавии о выходе из состава Содружества Независимых Государств. При этом Кишинев изъявил желание сохранить участие в соглашениях, которые предоставляют ему выгодные с экономической точки зрения условия для сотрудничества с участниками организации. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе круглого стола на тему "35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, задачи, перспективы".

© Российская Газета

"Молдова уведомила нас в апреле этого года о намерении выйти из СНГ. Процедуру мы запустили. Она продлится целый год. Но также прозвучала заявка от Кишинева, что он желает остаться в экономическом сотрудничестве СНГ", - сказал Лебедев.

Он отметил, что случай Молдавии не уникален. Точно по такой же схеме со странами Содружества взаимодействует Грузия. Тбилиси покинул организацию еще в 2009 году, но продолжил пользоваться подписанными ранее соглашениями по экономической тематике. По словам Лебедева, на сегодняшний день таких соглашений насчитывается 34.

В начале апреля президент Молдавии Майя Санду подписала решение парламента республики о выходе страны из состава СНГ. Соответствующее уведомление было сразу направлено в секретариат Содружества в Минске. Таким образом, согласно уставным документам организации, Кишинев перестанет быть ее членом уже в апреле 2027 года.

Власти Молдавии ранее заявляли, что хотят идти по пути евроинтеграции, но намерены сохранить все экономические преференции от сотрудничества с СНГ. Комментируя для "РГ" складывающуюся ситуацию, доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова отмечала, что Кишиневу сложно будет усидеть на двух стульях.

По ее словам, негативный эффект этого решения будет иметь отложенный характер и приведет к постепенному обнищанию населения. При этом наиболее сильный удар придется по сельскохозяйственной отрасли.