Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Нетаньяху был доставлен в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник вечером, сообщили в его офисе, добавив, что премьер-министр получает неопределенное стоматологическое лечение», — передает газета.

Как отмечают авторы материала, в последнее время здоровье Нетаньяху привлекло к себе внимание среди общественности. В частности, жители Израиля обвиняют премьера в «сокрытии медицинской информации».

24 апреля канцелярия Нетаньяху опубликовала его историю болезни раком предстательной железы. В декабре 2024 года политик успешно перенес операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы и после излечения находился под регулярным медицинским наблюдением.