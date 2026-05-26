Идея атаковать Калининград силами НАТО продиктовано необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики. Об этом рассказал в интервью LRT автор инициативы, глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию», — отметил он.

По словам министра, проблема не в Сувалкском коридоре — «проблема в возможностях, которые есть в Калининграде». Прибалтика должна проецировать эту уверенность, чтобы Запад видел «не только кошмарные сценарии».

Ранее сообщалось, что маниакальная «антироссийскость» мешает странам Прибалтики. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «антирусскость» не красит прибалтийские республики. До этого Песков рассказал, что заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о наличии у НАТО сил для нападения на Калининград граничат с безумием.

19 мая Будрис заявил, что НАТО следует «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область.