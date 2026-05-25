Рубио посетит Армению

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 26 мая, посетит Ереван с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Армении. В столице республики запланирована его встреча с главой армянского внешнеполитического ведомства Араратом Мирзояном.

Как уточняется в сообщении дипломатического ведомства, опубликованном в социальной сети, визит американского госсекретаря направлен на обсуждение ключевых аспектов двустороннего сотрудничества. Встреча Мирзояна и Рубио состоится 26 мая. По окончании переговоров министры выступят с совместными заявлениями для представителей средств массовой информации, что позволит детально осветить итоги переговоров и достигнутые договоренности.

Особое внимание в анонсе мероприятия уделяется процедурной части. В сообщении МИД Армении указано, что в ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

Этот визит становится важным событием в контексте развивающегося диалога между Ереваном и Вашингтоном. В последние месяцы Армения активизировала внешнеполитические контакты с западными партнерами, стремясь диверсифицировать свою безопасность и экономические связи. Приезд столь высокопоставленного представителя США, каким является госсекретарь, подчеркивает интерес американской стороны к роли Армении в регионе Южного Кавказа.