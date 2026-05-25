В Минске прокомментировали разговор Лукашенко и Макрона

Заместитель главы МИД Беларуси Игорь Секрета в эфире телеканала "Первый информационный" оценил состоявшийся диалог Александра Лукашенко с Эмманюэлем Макроном. По его словам, состоявшийся накануне по инициативе французской стороны телефонный разговор глав двух европейских государств свидетельствует о растущем интересе к нормальным контактам и коммуникации, которая отсутствовала несколько лет.

Высокопоставленный дипломат уточнил, что в ходе "достаточно продолжительного разговора лидеров двух стран были обсуждены вопросы региональной повестки, региональной безопасности, а также взаимодействие Беларуси с ЕС и Францией".

Главным положительным итогом разговора Секрета назвал увеличение интереса к нормальным, абсолютно цивилизованным контактам и коммуникации.

При этом была выражена уверенность в том, что таких контактов будет больше. И по дипломатической линии, и по линии других ведомств. И в Минске к этому готовы, тем более что "существует большой спектр вопросов, которые были поставлены на паузу или на которые наши партнеры пока не отвечали", - отметил заместитель министра.

В этой связи он обратил внимание на тот существенный факт, что контакты РБ с США в последнее время задают тон и способствуют пробуждению в Европе.

С Вашингтоном, констатировал он, "вести диалог проще, чем с Европой".

"Потому что в ЕС 27 участников. В любой момент особым мнением или позицией отдельного государства можно перечеркнуть любые договоренности", - отметил дипломат.

А в США "те решения, которые принимаются между Минском и Вашингтоном, реализуются и приобретают такие очертания - будь то в виде снятия санкций или решения вопросов по поставкам той или иной продукции", - продолжил он.

Кроме того, Секрета подтвердил, что контакты между двумя странами продолжаются, соответствующая работа ведется, в том числе и в закрытом режиме.