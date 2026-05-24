В кипрский парламент прошли шесть партий

Шесть политических партий сформируют новый состав Палаты представителей Республики Кипр по итогам состоявшихся 24 мая на острове парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные кипрской Центральной избирательной комиссии.

Нынешние выборы выявили явное доминирование двух главных политических сил страны - правоцентристской партии "Демократический сбор" (ДИСИ) и левой Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), а также обозначили тренд усиления позиций ультраправого Национального народного фронта (ЭЛАМ), который теперь будет делить вместе с Демократической партией (ДИКО) роль третьей силы кипрского политического спектра.

В парламент, как и ожидалось, также прошли две несистемные новоиспеченные силы - партии "Альма" и "Прямая демократия", которые были созданы в 2025 году двумя популярными политиками - известным борцом с коррупцией, экс-главой Счетной палаты острова Одиссеасом Михайлидисом и критиком кипрского и европейского политического истеблишмента, популярным блогером и депутатом Европарламента Фидиасом Панайоту. Обе они получили на выборах несколько меньшую поддержку по сравнению с той, которую им прочили предвыборные опросы общественного мнения.

После подсчета 99,8% избирательных бюллетеней ДИСИ заручилась поддержкой 27,1% голосов пришедших на выборы, АКЭЛ - 23,9%, ЭЛАМ - 10,9%, ДИКО - 10,0%, "Альма" - 5,8% и "Прямая демократия" - 5,4% голосов.

Таким образом в однопалатном кипрском парламенте теперь сложится следующая конфигурация: численность фракции ДИСИ не изменится - 17 депутатских мест, фракция АКЭЛ будет состоять из 15 депутатов, что на одного больше, чем в настоящее время, партийные фракции ЭЛАМ и ДИКО будут насчитывать по 8 законодателей, а фракции "Альмы" и "Прямой демократии" - по 4 парламентария.

Ни одна из политических сил Кипра не имеет большинства мест в Палате представителей. Такой законодательный орган в странах парламентской демократии принято именовать "подвешенным", так как его дееспособность ограничена межфракционными противоречиями. Впрочем, в условиях существования на Кипре президентской республики, где кабинет министров формируется не партией парламентского большинства, а лично главой государства, эта проблема не является столь критичной, хотя правительство и может испытывать немалые проблемы при проведении своих законодательных инициатив через Палату представителей.