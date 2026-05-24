Глава МИД Турции принял Умерова в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу в Анкаре с секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.

Детали встречи Умерова и Фидана не раскрываются.

До этого глава турецкого МИД встречался в Анкаре с секретарем СНБО 30 апреля 2026 года. Чиновники также проводили переговоры 31 марта.

В марте этого года Фидан подтвердил, что Анкара готова принять новый раунд переговоров между Россией и Украиной. По словам министра, в Анкаре считают, что не следует препятствовать усилиям по установлению мира между Москвой и Киевом.

Глава турецкого МИД также выразил надежду на то, что дипломатические усилия, направленные на решение этой проблемы, вскоре приведут к прочному и справедливому миру в соответствии с принципами права и Устава Организации Объединенных Наций.

23 мая чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что сейчас на переговорном столе нет предложения, которое было бы устроило и Россию, и Украину. Однако, по ее словам, появляется «новая энергия» для мирного процесса.