Названа причина звонка Макрона Лукашенко

Проведенная Белоруссией и РФ совместная тренировка ядерных сил подстегнула главу Франции Эммануэля Макрона позвонить белорусскому президенту Александру Лукашенко. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Конечно, [учения ядерных сил] подстегнули. Они [в ЕС] увидели, — хотя и так знали, но они убедились, — что лучше разговаривать», — ответил собеседник агентства на вопрос о возможном влиянии тренировки на готовность французского лидера позвонить Лукашенко.

Макрон предостерёг Лукашенко от вовлечения Белоруссии в конфликт на Украине

Ранее президент Белоруссии и глава Франции поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Отмечается, что главы государств затронули темы региональных проблем и взаимоотношения Минска с Евросоюзом и Парижем.