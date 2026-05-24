Названа причина звонка Макрона Лукашенко
Проведенная Белоруссией и РФ совместная тренировка ядерных сил подстегнула главу Франции Эммануэля Макрона позвонить белорусскому президенту Александру Лукашенко. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
Ранее президент Белоруссии и глава Франции поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Отмечается, что главы государств затронули темы региональных проблем и взаимоотношения Минска с Евросоюзом и Парижем.