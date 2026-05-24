Рубио сделал заявление об Ормузском проливе

В ближайшие несколько часов мир может «услышать хорошие новости» об итогах переговоров Ирана и США по поводу Ормузского пролива и ядерной программы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

В воскресенье Рубио провел совместную пресс-конференцию с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Госсекретарь заявил, что Белый дом «предпочитает решать вопрос ядерной программы Ирана дипломатическими средствами». По его оценке, удалось добиться «некоторого прогресса».

«Я полагаю, что в ближайшие несколько часов мир, возможно, получит хорошие новости», — сказал Рубио.

По его словам, прогресс касается рамочного плана, над которым американцы работают с партнерами в регионе Персидского залива. В случае успеха данный план позволит полностью открыть проливы без взимания пошлин, и «устранить ряд ключевых факторов, касающихся прежних амбиций Ирана в сфере создания ядерного оружия».

Рубио добавил, что позитивные сдвиги наметились, но пока не окончательные, предстоит еще немало работы.