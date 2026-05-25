Рубио заявил о прогрессе в урегулировании конфликта с Ираном

За последние 48 часов удалось продвинуться в разработке плана действий, который может помочь разрешить ситуацию вокруг Ормузского пролива, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Об этом Рубио сказал в Нью-Дели по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщило агентство Reuters.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, торговлю, визы, морскую безопасность и поставки энергоносителей.

Рубио также добавил, что в ближайшие несколько часов возможны «хорошие новости».

Ранее газета New York Times сообщала, что США и Иран достигли принципиальной договорённости, предусматривающей открытие Ормузского пролива, однако детали соглашения остаются неясными.