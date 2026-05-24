Пашинян сообщил об установлении ж/д сообщения с ЕС

Либерализация визового режима между Арменией и ЕС произойдет не позднее чем через два года. Об этом накануне выборов заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

В воскресенье Пашинян встречался с избирателями в рамках предвыборной кампании и затронул тему безвизовых поездок в ЕС.

«Вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен не позднее чем через два года», — заявил премьер.

По его словам, «к тому времени вам останется только не забыть взять с собой паспорт и билет».

Полноценного безвизового режима между Арменией и ЕС сейчас нет. Диалог об этом был официально запущен 9 сентября 2024 года. В 2025 году Ереван посещали экспертные миссии ЕС для оценки готовности.

При этом каждая из стран-членов ЕС должна будет одобрить финальный отчет Еврокомиссии о возможности визовой либерализации.

Очередные парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года.

Действующий премьер-министр Никол Пашинян вновь выдвинут кандидатом на пост главы правительства от правящей партии «Гражданский договор». Сближение с ЕС стало одним из главных векторов его предвыборной программы.

Одновременно резко ухудшились отношения Еревана с Москвой. Политолог ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил, что за «геополитические игры» Пашиняну придется заплатить «конкретную социально-экономическую цену».