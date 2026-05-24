Трамп прокомментировал стрельбу у Белого дома

Президент США Дональд Трамп лично подтвердил, что человек, устроивший стрельбу в воскресенье у Белого дома, был ликвидирован сотрудниками Секретной службы. В своем сообщении, опубликованном в социальной сети Truth Social, американский лидер указал, что злоумышленник скончался после перестрелки с агентами Секретной службы, произошедшей у ворот резиденции.

Кроме того, Трамп выразил благодарность сотрудникам ведомства за их профессиональные действия.

Напомним, что ранее в воскресенье Секретная служба США сообщила об инциденте, случившемся у Белого дома около часа ночи по московскому времени. Тогда мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из своей сумки и начал стрельбу. Правоохранители открыли ответный огонь, в результате которого нападавший получил смертельные ранения. В ходе перестрелки также был ранен случайный прохожий.

Ранее сообщалось, что стрелявший у Белого дома считал себя Иисусом Христом.