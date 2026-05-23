В Белграде начались беспорядки на акции протеста у парламента

Стычки с полицией вспыхнули в Белграде после завершения студенческого протеста. Часть демонстрантов направилась к лагерю сторонников президента Александра Вучича у здания парламента и начала забрасывать полицейский кордон пиротехникой и бутылками. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие подожгли несколько мусорных баков. Полиция и жандармерия применили слезоточивый газ и физическую силу, оттеснив толпу по бульвару Короля Александра.

Оцепление у Скупщины усиливают дополнительными нарядами жандармерии. Обстановка в центре города остаётся напряжённой.

Ранее директор сербской полиции Драган Васильевич сообщил, что в акции протеста на площади Славия участвовали 34,3 тысячи человек. Однако не все из них присоединились к столкновениям