Рубио заявил о прогрессе на переговорах с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном был достигнут прогресс, и допустил появление новостей в ближайшие несколько дней.

"У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но, возможно, они появятся чуть позже сегодня. А может, и нет. Я надеюсь, что будут, но пока не уверен", - сказал он журналистам в Нью-Дели, отвечая на вопрос о диалоге с исламской республикой. "Достигнут определенный прогресс. Даже пока я с вами разговариваю, ведется работа. Есть вероятность, что позже сегодня, завтра или через пару дней нам будет что сказать", - добавил шеф американской дипломатии, находящийся с визитом в Индии.