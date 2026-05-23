Украина сделала предложение США

Посол Украины Стефанишин предложил США взаимные гарантии безопасности. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, Украина предложила двухсторонние гарантии безопасности США, которые предполагают взаимные обязательства. То есть не только гарантии со стороны США Украине, но и готовность Киева заявить о своем намерении оказывать поддержку национальной безопасности Соединенных Штатов.

Посол заявил, что у Украины и США есть соглашение по полезным ископаемым, также ведется работа над сделкой по БПЛА. И они хотят получить признание вклада, который Киев якобы вносит в обеспечение безопасности Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что бывший глава МИД Украины высказался о возможной сделке по конфликту.