В Киеве прошел митинг против трудовой миграции

Акция протеста против присутствия трудовых мигрантов в стране прошла в центре Киева. Об этом сообщило украинское издание "Апостроф", опубликовав соответствующие фотографии.

В ходе акции ее участники скандировали, в частности, "Украина для украинцев" и "Рабочие вместо мигрантов".

Столичные власти пока никак не отреагировали на происходящее. Это уже второй подобный митинг за неделю.

Украинские эксперты отмечают, что стране на фоне нехватки рабочей силы ежегодно нужно порядка 450-500 тыс. трудовых мигрантов. Основными государствами, представители которых работают на Украине, являются Бангладеш, Индия, Китай, Турция и Узбекистан. Больше всего иностранцев задействовано в строительстве, торговле и промышленности.