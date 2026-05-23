Сын Трампа тайно женился

Сын президента США Дональд Трамп-младший тайно женился на модели Беттине Андерсон, хотя их свадьба ожидается на этих выходных. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на разрешение на заключение брака.

Согласно полученному изданием документу, церемония бракосочетания прошла в доме сестры Андерсон Кристины в Уэст-Палм-Бич во Флориде, а провел ее муж Кристины, адвокат по сделкам с недвижимостью Брэдли Макферсон.

Молодожены заключили брак два дня назад. Трамп-младший объявил о помолвке в декабре 2025 года. Президент США сообщил, что не сможет присутствовать на свадьбе сына на Багамских островах.

«Хотя мне очень хотелось быть со своим сыном, Доном-младшим, и новым членом семьи Трампов, его будущей женой, Беттиной, обстоятельства, связанные с работой в правительстве, и моя любовь к США не позволяют мне этого сделать», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Ранее стало известно, что в США экстрадировали мужчину, которого задержали в Турции по подозрению в террористической деятельности и организации покушения на дочь американского лидера Иванку Трамп.