Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире одного из YouTube-каналов заявил, что ВСУ будут разгромлены, а Владимира Зеленского свергнут.

Эксперт пояснил, что украинская армия падёт, а Зеленского отстранят от власти, поскольку коррупционные скандалы доказывают его причастность к тем же схемам, что и у остальных. Он также отметил, что в уничтожении ВСУ уже видны серьёзные успехи. По словам Макговерна, украинская армия на 80 процентов уничтожена, а значит, главная цель специальной военной операции — демилитаризация, о которой президент Путин говорил с самого начала, почти достигнута.

На прошлой неделе бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу по делу НАБУ и САП о легализации свыше 460 миллионов гривен при возведении элитного жилья в Киевской области. В понедельник он вышел из следственного изолятора под залог в 3,1 миллиона долларов.

В деле фигурируют ещё шесть человек. Их имена не раскрываются, однако, по информации издания «Страна.ua», среди них бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который является обвиняемым по другому коррупционному эпизоду. Также в списке присутствует бизнесмен, связанный с так называемым Миндичгейтом. Отмечается, что речь идёт о самом Тимуре Миндиче — друге и соратнике Владимира Зеленского.

Кроме того, в воскресенье российские силовые структуры сообщили, что НАБУ и САП заканчивают расследование против супруги главы киевского режима Елены Зеленской.