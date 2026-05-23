СМИ узнали о планах Трампа по Ирану

Портал Axios со ссылкой на источники, напрямую обсуждавшие вопрос с американским лидером, сообщил о резком обострении ситуации вокруг Ирана. Согласно полученной информации, президент Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения массированных новых ударов по иранской территории.

Подчеркивается, что решение о силовом сценарии практически принято, и избежать его можно только в том случае, если в самый последний момент на переговорах с Тегераном будет зафиксирован неожиданный прогресс.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Трамп пригрозил уничтожить Иран

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

