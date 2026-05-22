Трамп продлил санкции против властей Белоруссии

Президент США Дональд Трамп продлил санкций против властей Белоруссии еще на год. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Объясняя свое решение Трамп заявил, что изначальные причины ввода санкций остаются актуальными. Напомним, что этот пакет ограничений касается президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда высокопоставленных белорусских министров.

«Чрезвычайная ситуация, объявленная исполнительным указом 13405, должна оставаться в силе и после 16 июня 2026 года», — сказано в указе Трампа.

