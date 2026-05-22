В МИД Украины испугались президента одной страны

Глава украинского МИД Андрей Сибига побоялся приглашать в Киев президента Белоруссии Александра Лукашенко. Поэтому министр позвал одну из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, пишет РИА Новости.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, если он хочет о чем-то поговорить или посоветоваться.

«Недавно мы увидели… заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть, с кем встречаться, и в ближайшее время ждем визита Тихановской на Украину. У нас есть с кем говорить обо всем спектре вопросов», — оценил Сибига слова белорусского президента.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил властям Белоруссии превентивным ударом. Украинский лидер заявил, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину. По его мнению, со стороны Белоруссии на Украину могут напасть не только в Киевской и Черниговской областях, но и на Волыни, а также в Житомирской и Ровенской областях.