Первые смерти от Эболы приняли за проклятие

В Демократической Республике Конго (ДРК) слишком поздно отреагировали на эпидемию лихорадки Эбола из-за того, что изначально первые случаи смерти от болезни приняли за проклятие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Africanews.

Как сообщает издание, из-за этого власти отреагировали на эпидемию с большим опозданием — когда вирус уже получил широкое распространение. Отмечается, что первые смерти от Эболы произошли в середине апреля в горнодобывающем районе Монгбвалу провинции Итури.

«К сожалению, тревога медленно распространялась в общине, поскольку люди считали, что страдают от мистической болезни, вызванной проклятием, наложенным традиционными лидерами», — сообщил министр здравоохранения Конго Самюэль Роже Камба.

При этом, местные жители рассказали изданию, что предположение о проклятии получило распространение после того, как одна из семей решила сменить гроб у своего умершего. В процессе семья сожгла первый гроб, но традиционные лидеры хотели провести над ним обряды. Из-за этого местные жители подумали, что лидеры могли наложить проклятие.

Напомним, что 17 мая ВОЗ объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По последним данным в ДРК зафиксировано около 750 предполагаемых случаев заражения и минимум 177 смертей.

