Названа причина отставки главы Нацразведки США

Белый дом вынудил главу Нацразведки США Тулси Габбард уйти в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

«Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Габбард была вынуждена уйти в отставку по настоянию Белого дома», — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social подтвердил отставку и уточнил, что временно исполнять обязанности главы ведомства будет главный заместитель директора Национальной разведки Аарон Лукас.

Ранее об отставке Габбард сообщил телеканал Fox News. По словам чиновницы, она приняла такое решение, чтобы поддержать супруга «в его борьбе с чрезвычайно редкой формой рака костей».