Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в беседе с изданием «Абзац» заявил, что жизнь экс-главы офиса украинского лидера Андрея Ермака может оказаться под угрозой, если он начнет давать показания по коррупционному делу.

Ранее сообщалось, что европейцы потребовали от главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского разобраться в коррупционном скандале, в том числе по делу Ермака. Олейник считает, что если украинский лидер на это решится, то Ермак пойдет на сделку со следствием и расскажет все.

«Ему поверят – у него есть доказательства, он носитель информации», — утверждает собеседник издания.

В связи с этим, по мнению экс-нардепа, сейчас есть поводы для того, чтобы переживать за жизнь Ермака, ведь подобных ему, как правило, устраняют, поскольку они очень много знают. При этом политик считает, что экс-главу офиса украинского лидера не обязательно убивать в прямом смысле, и у него могут, например, найти сердечную недостаточность. Собеседник издания уточнил, что сценариев может быть много.

Ермак продемонстрировал журналистам электронный браслет на ноге

Олейник добавил, что Ермак знает большое количество секретов, и Зеленского в том числе.