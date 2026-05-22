Польша построит за свой счет город для направляемых в страну военных США

Польша намерена построить за свой счет военный городок для размещения 5 тыс. военнослужащих США и их семей, которых Белый дом намерен перебросить в страну.

Об этом заявил замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский.

"Мы предложили Пентагону разместить американских военных на постоянной основе. <...> Это значит, что нам нужно построить небольшой город для этого подразделения, и мы готовы к этому. Мы покроем затраты [на его строительство]", - заявил он в интервью газете The Wall Street Journal.

Залевский не уточнил, где расположится объект и каковы сроки и стоимость реализации проекта.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что США перебросят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих "ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого", кампанию которого он поддерживал. При этом американский лидер не уточнил, какие конкретно подразделения ВС США отправятся в Польшу, будут ли они направлены из других стран Европы и означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации. До этого глава Белого дома сообщал, что может отправить войска в Польшу из Германии, и одним из вариантов была переброска военных из немецкого Фильсэкка.

Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что Соединенные Штаты сократили с четырех до трех число размещенных в странах Европы бригадных боевых групп. Парнелл добавил, что решение об уменьшении числа американских войск в Европе "приведет к задержке в переброске американских сил в Польшу".