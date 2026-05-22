Санду возмутилась нежеланием молдаван присоединяться к Румынии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что идея объединения с Румынией не пользуется поддержкой большинства жителей страны. По её словам, за такой сценарий выступают в первую очередь представители молдавской диаспоры.

Санду подчеркнула, что для тех, кто поддерживает объединение, на первом месте стоит вопрос безопасности. Она считает, что стремление к сближению с Румынией связано не с политическими амбициями, а с желанием чувствовать себя защищёнными в условиях современных вызовов.

При этом президент отметила, что среди молдаван, живущих за границей, поддержка объединения особенно заметна.

Внутри самой страны мнения по этому вопросу разделились, и единого взгляда на будущее Молдавии нет.