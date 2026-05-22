Канадская Альберта объявила дату референдума о выходе из страны

Премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит объявила о решительном шаге. На осеннем референдуме жители должны будут ответить на судьбоносный вопрос о независимости. Ее обращение транслировал телеканал CBC.

Смит заявила, что поручит правительству добавить дополнительный вопрос к голосованию: следует ли Альберте оставаться провинцией Канады или запустить конституционную процедуру выхода.

Ранее более 300 тысяч жителей подписались за проведение плебисцита, хотя требовалось 178 тысяч. Федеральный суд заблокировал процесс из-за отсутствия консультаций с коренными народами, но Смит пообещала обжаловать вердикт.

Сепаратистские настроения в богатой нефтью провинции зреют десятилетиями. В регионе недовольны тем, что федеральный центр перераспределяет нефтяные доходы. Ситуацию обострили тарифная война с Вашингтоном и антиуглеводородная политика экс-премьера Джастина Трюдо, сократившая рабочие места и спугнувшая инвесторов.