Рубио и Купер обсудили Ормуз, Иран и оборонные расходы Европы
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с британской коллегой Иветт Купер. Ключевыми темами стали блокированный Ираном стратегический водный путь и распределение военного бремени. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.
В заявлении руководителя пресс-службы Томми Пиготта говорится, что стороны обсудили усилия по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе. Помимо иранского досье, Рубио указал на ещё одну важную деталь.
Рубио подчеркнул важность переговоров с Россией
Ею стала необходимость наращивания Европой усилий по обеспечению собственной безопасности. Он подчеркнул важность увеличения оборонных расходов и разделения нагрузок в рамках Североатлантического альянса.
Фактически Вашингтон в очередной раз сигнализирует Лондону о нежелании нести бремя защиты континента в одиночку. Параллельно союзники обсудили дальнейшее поддержание безопасности в Европе.