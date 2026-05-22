Трамп по телефону отчитал главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре отчитал главу Пентагона Пита Хегсета из-за принятого им решения приостановить переброску войск в Польшу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.

В ходе беседы Трамп спросил Хегсета, почему была отменена отправка войск в Польшу. После этого он объяснил Хегсету, что США не должны плохо относиться к Польше, учитывая, что она является американским союзником и имеет тесные связи с Белым домом.

Сообщается, что решение Хегсета вызвало резкую критику со стороны республиканских и демократических законодателей, а также польских чиновников, которые заявили, что с ними не консультировались по поводу этого шага.

Действия шефа Пентагона удивили некоторых чиновников, поскольку Германия, а не Польша, критиковала стратегию США в войне с Ираном.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет пересмотрел принятое решение отправить 4000 американских военнослужащих в Польшу. По данным издания Politico, причина, почему шеф Пентагона передумал, остается неясной.

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевски после этого сообщил, что Варшава будет оказывать давление на американских чиновников, поскольку считает себя «образцовым союзником» в рамках НАТО и ожидает дальнейшего расширения военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

21 мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты перебросят в Польшу дополнительно пять тысяч военных. Он объяснил это хорошими отношениями с польским президентом Каролем Навроцким.