Лукашенко прокомментировал угрозы Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не реагирует на «болтовню» из Киева, это касается и высказываний главы Украины Владимира Зеленского. Слова белорусского лидера приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева. В том числе и от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать», — заявил Лукашенко, выразив мнение, что украинский президент «находится под серьезным прессом» и не хочет анализировать обстановку и делать выводы.

«Я на шантаж и запугивания научился реагировать. Когда я слышу из Киева от Зеленского соответствующие заявления, я начинаю думать, зачем он это делает? Ну зачем? Он что, хочет воевать с Белоруссией? Уверен, что нет», — указал он.

Зеленский выступил с предупреждением к Лукашенко

Ранее Зеленский заявил, что Киев имеет возможности для превентивного удара по Белоруссии, и руководство республики должно это понимать. Он подчеркнул, что Минск должен понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.