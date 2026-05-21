Лукашенко поздравил Путина с успешным визитом в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совместной тренировки ядерных сил поздравил по видеосвязи президента России Владимира Путина с успешным визитом в Китай.

"Поздравляю Вас с успешным визитом к нашим друзьям в КНР, а также хочу поприветствовать всех военнослужащих, генералов, работников Генерального Штаба, всех кто участвует в сегодняшней тренировке", - приводит слова главы республики агентство БелТА.

Лукашенко также поблагодарил участников тренировки.

"Спасибо, Владимир Владимирович, вам, спасибо сотрудникам Генерального штаба России, а также министрам обороны, которые присутствуют также здесь", - добавил он.

Лукашенко в ходе посещения Осиповичского района Могилевской области также осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт. Белорусскому лидеру продемонстрировали пусковую установку "Искандер-М", он присутствовал при отработке условного ракетного ядерного удара.

18 мая пресс-служба Минобороны Белоруссии сообщала, что в стране началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с задействованием ракетных войск и авиации. На следующий день Минобороны РФ заявило, что ВС России в период с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В ведомстве сообщали, что ВС России в рамках ядерных учений доставили боеприпасы в полевые пункты ракетной бригады в Белоруссии.