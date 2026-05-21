Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что Трамп очарован Путиным

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что американский лидер Дональд Трамп очарован президентом России Владимиром Путиным.

Его слова приводит РИА Новости.

«Вы можете объяснить мне, почему Трамп, кажется, так очарован Путиным, что он часто использует его фразы и оказывает давление на Зеленского и европейцев? Почему он так очарован Путиным?» — спросил он у экс-главы Минобороны США Марка Эспера.

Тот не стал отвечать на вопрос и перевёл разговор на другую тему.

Ранее в Кремле заявили, что Путин всегда будет рад встретить Трампа в Москве.