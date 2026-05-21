Вучич обсудил с вице-премьером Украины евроинтеграцию

Президент Сербии Александар Вучич обсудил с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой персепективы вступления двух стран в Евросоюз и развитие инициативы Вертикального газового коридора.

"Открытый и содержательный разговор с вице-премьером Украины об укреплении двусторонних отношений, европейском пути наших стран и дальнейшем развитии сотрудничества в сферах взаимного интереса. Особое внимание мы уделили укреплению экономического сотрудничества, продолжению переговоров о соглашении о свободной торговле, а также возможностям дальнейшего увеличения товарооборота, инвестиций и сотрудничества в сферах торговли, энергетики и инфраструктуры", - говорится в сообщении Вучича в Instagram* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Президент Сербии также отметил, что стороны обсудили свой опыт европейской интеграции. Он назвал вступление в Евросоюз "стратегическим выбором" Белграда.

"В сфере энергетики мы обсудили вопросы региональной энергетической безопасности, диверсификации источников и маршрутов поставок, а также важность Вертикального газового коридора для более широкой интеграции нашего региона в европейские энергетические потоки", - подчеркнул Вучич.

Ранее сербский лидер заявил, что Белград намерен заключить с Киевом соглашения о поставке удобрений для сельскохозяйственного сектора. 20 мая Вучич и Зеленский обсудили по телефону перспективы заключения договора о свободной торговле между Белградом и Киевом.

Сербский премьер-министр Джуро Мацут 4 мая заявил, что страна планирует за ближайшие несколько лет диверсифицировать источники поставок энергоресурсов и "может легко подключиться" к проекту Вертикального газового коридора. Эта инициатива направлена на создание маршрута для поставок сжиженного природного газа из Греции в страны Центральной и Восточной Европы, включая Украину, Венгрию, Словакию и другие государства. Вертикальный газовый коридор призван стать альтернативой трубопроводным поставкам российского газа в Европу после прекращения транзита через Украину в январе 2025 года. В проекте участвуют операторы газотранспортных сетей Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии.