Заместитель председателя немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» и эксперт по Ближнему Востоку Михаэль Людерс обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в том, что он ничего не понимает в дипломатии. Об этом пишет РИА Новости.

«Самопровозглашенный "канцлер иностранных дел" Фридрих Мерц ничего не понимает в дипломатии», - подчеркнул он в интервью газете Berliner Zeitung.

По мнению немецкого политика, Мерц использует двойные стандарты, комментируя украинский и ближневосточный конфликты.

А также стоит опасаться последствий энергетического кризиса для экономики Германии, в том числе и из-за закрытого Ормузского пролива и прекращения поставок энергоносителей по трубопроводу «Дружба», констатировал заместитель председателя немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость».

«Откуда поставлять нефть и газ, пока Ормузский пролив остается закрытым, а НПЗ в Шведте больше не может получать энергоносители из России и Казахстана?», - поинтересовался Михаэль Людерс.

Напомним, что Ормузский пролив остается закрытым после нападения США и Израиля на Иран 28 февраля. Это уже привело к резкому росту на энергоносители и нарушению логистики. Сторонам удалось договориться о перемирии, но пока нет прорыва в урегулировании конфликта. При этом президент Дональд Трамп предупредил, что, если Тегеран не сделает Вашингтону более выгодное предложение, то США возобновят ракетные удары.