МИД Греции раскритиковал Киев за атаки на суда в Средиземном море

Пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу заявила, что Украина не должна атаковать суда в Средиземном море.

«Даже суда, включённые в санкционные списки, ни в коем случае не могут считаться оправданной целью», — цитирует её РИА Новости.

В МИД Греции отмечали, что Украина до сих пор не извинилась за инцидент с дроном.

Ранее Греция потребовала от Украины убрать все морские беспилотники от греческих берегов после обнаружения дрона у острова Лефкада.

11 мая Греция начала расследование после того, как в её территориальных водах обнаружили безэкипажный катер со взрывчаткой.