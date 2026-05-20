Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил о своей жене и планах на Курбан-байрам. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Milliyet.

Как сообщает издание, журналисты спросили у Эрдогана, какие у него планы на длинные выходные по случаю Курбан-байрама. В ответ политик пошутил, что это зависит от решения его супруги.

«Это пока не ясно. Посмотрим, что скажет моя супруга», — ответил он.

Курбан-байрам — религиозный исламский праздник в честь окончания хаджа (паломничества). В 2026 году на Курбан-байрам в Турции будет четыре выходных дня — с 26 по 30 мая.

