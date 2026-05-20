«Кошелек» Зеленского подал на него в суд

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, подал на него в суд из-за санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

Об этом со ссылкой на судебный реестр сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Предприниматель Тимур Миндич подал иск против своего друга Владимира Зеленского, чтобы оспорить указ президента о введении против него санкций», — говорится в публикации.

По информации антикоррупционных органов Украины, Миндич является организатором многомиллиардной коррупционной схемы, раскрытой в результате операции «Мидас». В настоящий момент бизнесмен находится в Израиле.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Сам он комментировать обвинения в коррупции отказался.

НАБУ обвинило Миндича в участии в коррупционной схеме Ермака

По данным правоохранителей, Ермак, предприниматель Тимур Миндич и бывший министр национального единства Алексей Чернышов легализовали 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине под Киевом.