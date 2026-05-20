Трамп обвинил Тайвань в краже

Тайвань украл у Соединенных Штатов полупроводниковую промышленность. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало Yahoo Finance.

Президент США заявил, что соответствующий сектор тайваньской экономики вырос до таких размеров лишь потому, что Вашингтон не вводил пошлин на чипы. Трамп уверен, что тарифы могли бы предотвратить перенос производства микросхем за границу. Однако в итоге Америка потеряла эту индустрию.

Однако автор материала обратил внимание, что ведущая тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая производит микросхемы, была основана Моррисом Чангом, инженером китайского происхождения, получившим американское гражданство и проработавшим четверть века в Texas Instruments. Иными словами, в то время как Трамп считает, что Тайвань обеспечил свой подъем, отняв что-то у США, сама компания TSMC во многом была создана человеком, на которого повлияла американская полупроводниковая промышленность. Более того, именно американские бизнесмены, по мере того производство становилось все дороже, все чаще передавали его на аутсорсинг таким фирмам, как TSMC.

Несмотря на потрясения, который вызвал ближневосточный конфликт, экономика Тайваня смогла добиться рекордных темпов роста. В I квартале 2026 года ВВП этого государства вырос почти на 13,7 процента. Это назвали самым высоким значением с 1987 года.