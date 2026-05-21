Президент Литвы сообщил об обнаружении в небе страны двух БПЛА

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) зафиксированы в воздушном пространстве Литвы, в Утенском районе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"В воздушное пространство Литвы, предположительно, вторглись два беспилотника. В воздух подняты истребители НАТО, готовые уничтожить нарушителей", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава государства призвал жителей позаботиться о своей безопасности и укрыться в убежище.

В Утенском районе (восток страны) национальный центр по управлению кризисами объявил воздушную тревогу. Было остановлено движение поездов, пассажиры эвакуированы. Позднее красный (высшей категории) сигнал об опасности был снижен до желтого.