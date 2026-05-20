Китайские нефтяные танкеры прошли через Ормузский пролив

Агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и LSEG сообщило о прорыве многомесячной транспортной блокады. Спустя более чем два месяца вынужденного простоя в Персидском заливе два китайских супертанкера с грузом сырой нефти успешно миновали Ормузский пролив.

© Московский Комсомолец

Суда, на борту которых в общей сложности находится четыре миллиона баррелей стратегического сырья, включая три миллиона баррелей иракской нефти Basrah и один миллион баррелей катарского сорта al-Shaheen, взяли курс на порты назначения, где их разгрузка ожидается 4 и 5 июня.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе, который является стратегически важной артерией для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, практически остановлено. На этот маршрут приходится около 20 процентов мирового объема транспортировки нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Ранее сообщалось, что Пентагон не исключает наземное вторжение США в Иран.