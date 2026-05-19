Вэнс заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров с Ираном был достигнут существенный прогресс по некоторым вопросам.

"Происходит много движений в обе стороны, достигается значительный прогресс, но мы просто продолжим работать над этим и в конечном счете либо достигнем соглашения, либо нет", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Но мы продолжим работать над этим, и я думаю, что для нас важно вести эти разговоры в частном порядке, поскольку иногда, когда вы ведете переговоры и, знаете, обнародуете все происходящее, это на самом деле усложняет ситуацию больше, чем следует", - добавил Вэнс.