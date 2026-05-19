Вэнс: США не хотят быть мировым жандармом

Соединенные Штаты не могут выступать в роли мирового жандарма и считают, что их европейские союзники должны иметь возможность самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"США не могут быть мировым жандармом. Мы хотим быть хорошим союзником и хотим, чтобы присутствие наших войск способствовало региональной стабильности в Европе", - сказал он журналистам, комментируя вывод американских войск из Польши. "Президент [США Дональд Трамп] не говорил, что мы выводим все войска из Европы. Но Европа должна стоять на своих ногах, и мы последовательны в отношении этого", - добавил Вэнс.

Он подчеркнул, что вывод упомянутых войск не нацелен на то, чтобы поощрить Россию или "наказать" Польшу. Вице-президент США не исключил, что эти силы могут быть направлены в другую европейскую страну.