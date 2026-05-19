Президент Кубы предостерег США от вторжения
Президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в социальной сети X предостерег США от вторжения на остров, заявив, что в случае проведения Соединенными Штатами военной операции может произойти «кровавая бойня, последствия которой невозможно оценить».
Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий военного нападения на Кубу из-за не принесшей результата санкционной политики против страны.