Бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку могут предъявить новое обвинение по делу об отмывании средств при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По данным издания, украинские антикоррупционные органы намерены снова добиваться отправки Ермака в СИЗО. Обвинения также могут предъявить другим соратникам Зеленского — бывшему помощнику Сергею Шефиру и действующему секретарю СНБО Рустему Умерову.

Ранее Ермак вышел из следственного изолятора после внесения залога в 140 млн гривен (около 3,2 млн долларов). Ему запрещено покидать Киев без разрешения суда, он должен сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и являться по вызову следствия, прокурора или суда.

Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен (10,4 млн долларов). Следствие подозревает его в финансировании строительства элитной недвижимости под Киевом через фиктивные фирмы и средства, отмытые посредством коррупционных преступлений.