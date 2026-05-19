В ООН выступили за свободу прессы

ООН безусловно выступает за свободу прессы, сотрудники СМИ должны работать, не получая угроз, вне зависимости от места пребывания. Об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать препятствия, которые Евросоюз создает российским СМИ, в том числе в вопросе аккредитаций.

"Мы твердо и безусловно выступаем за свободу прессы, за то, чтобы журналисты могли работать, где бы они ни находились, и делать это, не получая угроз дополнительных трудностей", - сказал он.