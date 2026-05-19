Трамп может снова атаковать Иран уже на этой неделе

Дональд Трамп допустил, что США могут начать новую атаку на Иран уже на этой неделе — в пятницу, субботу или воскресенье, пишет РИА Новости.

© Zuma / ТАСС

«Я надеюсь, что не придется этого делать, но, возможно, нам предстоит нанести по Ирану еще один удар. Я пока не уверен... Пятница, суббота, воскресенье», — сказал Трамп. По его словам, атака необходима, чтобы не позволить Ирану получить новое ядерное оружие.

Накануне американский президент утверждал, что Вашингтон планировал совершить атаку на Иран сегодня, но отложил ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся.

Ранее CNN и Axios сообщали, что Трамп провел совещание с командой по нацбезопасности, где обсуждались очередные силовые методы против Тегерана. Еще одно такое совещание было запланировано на этот вторник.

При этом сегодня в армии Ирана заявляли, что Тегеран откроет новые фронты, если агрессия со стороны Штатов и Израиля повторится.