Трамп может снова атаковать Иран уже на этой неделе

Дональд Трамп допустил, что США могут начать новую атаку на Иран уже на этой неделе — в пятницу, субботу или воскресенье, пишет РИА Новости.
Накануне американский президент утверждал, что Вашингтон планировал совершить атаку на Иран сегодня, но отложил ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся.
Ранее CNN и Axios сообщали, что Трамп провел совещание с командой по нацбезопасности, где обсуждались очередные силовые методы против Тегерана. Еще одно такое совещание было запланировано на этот вторник.
При этом сегодня в армии Ирана заявляли, что Тегеран откроет новые фронты, если агрессия со стороны Штатов и Израиля повторится.