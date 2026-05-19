Зеленский может посетить Сербию

В конце недели в Сербии ожидают визита украинской делегации, которую может возглавить президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеканал N1 со ссылкой на дипломатические источники в Белграде.

Это может стать первым визитом Зеленского в Сербию с момента вступления в должность в 2019 году. При этом официальных подтверждений визита Зеленского на данный момент нет.

Дипломатические источники в Белграде ожидают, что в ближайшее время может быть подписан совместный меморандум о взаимопонимании по вопросам торгового сотрудничества между двумя странами.

До этого сербский лидер Александар Вучич заявлял, что Белград хочет заключить с Киевом соглашения по поставке удобрений для сельскохозяйственного сектора. Президент Сербии отметил, что "ситуация в мире становится все сложнее". Вучич также указал на сохраняющиеся высокими цены на нефть, из-за чего Сербия была вынуждена снизить акциз на топливо на 25%.