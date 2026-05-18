Трамп отложил удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился отложить удары по Ирану, которые он запланировал на 19 мая. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, к нему с соответствующей просьбой обратились лидеры Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Они объяснили, что сейчас между странами ведутся серьезные переговоры — их результаты могут привести к такому решению, которое удовлетворит как США, так и страны Ближнего Востока.

«Исходя из моего уважения к вышеупомянутым лидерам, я дал указание министру войны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну и военным США, что мы не будем проводить запланированное на завтра нападение на Иран, но также дал указание быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран, если приемлемое соглашение не будет достигнуто», — написал Трамп.

При этом Трамп еще раз подчеркнул, что США не примет сделку, если по ее итогам у Ирана останется ядерное оружие.

«Это соглашение будет включать, что очень важно, никакого ядерного оружия для Ирана!», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что США возобновят удары по Ирану, если не будет сделки.